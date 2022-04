Ameaça de bomba na casa de Harry Maguire

O capitão do Manchester United terá recebido a ameaça via email, e o próprio já abandonou a habitação.

Harry Maguire, jogador do Manchester United e da seleção inglesa, recebeu uma ameaça de que uma bomba seria colocada em sua casa, onde vive com a companheira e as duas filhas do casal.

A família já terá evacuado a sua habitação, estando a autoridade local a revistar o local. De acordo com o The Sun, o jogador e a família estão "em estado de choque".

O companheiro de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot tem sido um dos jogadores mais criticados pelos adeptos dos "Red Devills" na presente temporada.