Alemanha reduz lotação máxima, Dortmund anuncia que vai reembolsar os adeptos

Redação com Lusa

O estado da Saxónia, que tem o maior índice de infeção com o novo coronavírus na Alemanha, vedou por completo o acesso dos espetadores aos estádios

As autoridades alemãs acordaram reduzir a lotação máxima dos recintos desportivos ao ar livre para 15 000 pessoas, embora alguns estados germânicos mantenham a intenção de ter estádios vazios, devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

A escalada de casos de infeção na Alemanha, além do aparecimento da variante do novo coronavírus, Ómicron, nas últimas semanas levaram os governos federais a limitar o número de espetadores, sendo que estádios com capacidade total inferior a 30.000 pessoas ficarão limitados a 50% da lotação.

Perante as novas medidas, o Dortmund, cujo estádio tem capacidade para 81.000 pessoas, já anunciou que vai reembolsar os adeptos que compraram bilhete para a partida de sábado, com o Bayern Munique, e irá emitir novos ingressos.

O estado da Saxónia, que tem o maior índice de infeção com o novo coronavírus na Alemanha, vedou por completo o acesso dos espetadores aos estádios, algo que a Baviera também planeia seguir.