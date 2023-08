Al Nassr anuncia rescisão e abre mais uma vaga de estrangeiro

Jaloliddin Masharipov, do Uzbequistão, já não é jogador do clube saudita, que ainda se procura reforçar na baliza e na defesa, pelo menos

Para poder encarar novas contratações de jogadores de fora da Arábia Saudita, o Al Nassr já abriu mais uma vaga de estrangeiro, anunciando a rescisão de contrato do uzbeque Jaloliddin Masharipov.

Também de saída está Pity Martínez, mas a rescisão ainda não foi formalizada. O argentino, a recuperar de lesão há meses regressará ao River Plate.

A equipa de Luís Castro e Ronaldo quer ainda um guarda-redes e um defesa central e os nomes de Alisson (Liverpool) e Laporte (Manchester City) estão em cima da mesa.