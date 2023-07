Adeptos do Vélez Sarsfield invadem centro de treinos e agridem jogadores

Episódio ocorreu no regresso da equipa após a derrota no terreno do Huracán

O Vélez Sarsfield vive um momento complicado, ocupando o 25.º lugar da Liga argentina e, no domingo, perdeu no terreno do Huracán (26.º), por 1-0, na 27.ª jornada do campeonato, mas o pior veio depois.

Pois bem, os adeptos do clube, insatisfeitos com a fase negativa - o Vélez não vence há quatro jogos no campeonato -, invadiram a Villa Olímpico, centro de treinos do clube, no regresso da equipa, tendo agredido verbal e fisicamente os jogadores. Segundo a Imprensa daquele país, houve insultos, empurrões, murros e alguns carros ficaram danificados.

Vários jogadores, incluindo Gianluca Prestianni, de 17 anos e uma das grandes promessas do Vélez, e Francisco Ortega, de 24 anos e formado no clube, terão pedido de imediato a saída do emblema argentino.