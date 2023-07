Jovem promessa do futebol argentino nos planos do Benfica

Extremo de 17 anos é uma das maiores promessas do futebol argentino e ainda tem preço acessível

Com a contratação de Di María, a continuidade de todos os jogadores que alinharam nas alas na última época e o regresso de empréstimo de Tiago Gouveia, Roger Schmidt fica com um problema de fartura para as três posições de apoio ao ponta-de-lança, que pode ser "agravado" caso o Benfica consiga deitar a mão a Gianluca Prestianni, uma das maiores promessas atuais do futebol argentino de apenas... 17 anos.

De drible fácil, veloz e vertical, jovem dianteiro do Vélez ganhou lugar na primeira equipa e acumula elogios. Já no radar de Barcelona e Real Madrid, terá ainda cláusula de rescisão de 10 M€.

De facto, e segundo O JOGO apurou, o extremo de apenas 1,66m, que alinha sobretudo pela direita - também joga pela esquerda e até no meio -, está no topo da lista dos jogadores referenciados pela estrutura de "scouting" do Benfica, tendo passado com distinção por todos os crivos internos de avaliação. Na retina dos encarnados ficou a capacidade de drible, a velocidade e a verticalidade que caracterizam o estilo de jogo daquele que é o mais jovem futebolista a ter chegado à primeira equipa do Vélez, na época passada, quando ainda tinha 16 anos.

O mais jovem jogador a estrear-se pela primeira equipa do Vélez fez seis jogos em 2022, subiu a fasquia em 2023 para 19 partidas (dez a titular) e marcou três golos.

Em 2022 foi chamado por seis vezes aos jogos da equipa A do Vélez, no ano em curso soma já 19 presenças e três golos, que o colocaram na montra do futebol argentino e não só. No último jogo, sábado passado, foi lançado pelo treinador Sebastián Méndez como... ponta-de-lança, num jogo em participou porque o seu clube recusou cedê-lo à seleção argentina de sub-17.

Prestianni está já no radar de vários emblemas europeus, destacando-se Barcelona e Real Madrid, embora haja também notícias que o apontam ao Sevilha e à Juventus, que o avalia como potencial sucessor de Di María, que deixou a Vecchia Signora para ingressar no clube da Luz. O valor ainda não muito elevado da cláusula de rescisão, de 10 milhões de euros segundo tem sido noticiado, justifica a cobiça, daí que o dianteiro seja encarado na Luz como uma potencial contratação de oportunidade, até porque o seu contrato expira em dezembro de 2024.