Abel Ferreira descarta chamada de Endrick para o Mundial de Clubes e fala na Disneyland

O avançado Endrick, de 15 anos, está a brilhar na Copinha do Brasil e já há quem peça uma chamada ao Mundial de Clubes. Abel Ferreira descartou a hipótese.

Endrick de Sousa está a deixar o futebol brasileiro de queixo caído. Com apenas 15 anos, o avançado do Palmeiras tem brilhado na Copinha do Brasil - competição de formação - e já treinou, inclusive, com o plantel principal do Verdão, que iniciou recentemente a pré-época de 2022.

Ainda assim, Abel Ferreira já descartou a hipótese de levar o menino ao Mundial de Clubes, que se disputa no início de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, e onde o emblema brasileiro estará presente por ter conquistado a Taça Libertadores.

"O Endrick é um menino de 15 anos. Tem muita qualidade e aproveito para felicitar os meninos, que estão na final da Copinha e têm representado muito bem o clube. Mas sobre o Endrick: vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar um bilhete para a Disneyland, para ele e para a família, é disso que ele precisa", afirmou o treinador português, após o primeiro jogo oficial da temporada, no domingo - vitória por 2-0 sobre o Novoorizontino, para o Campeonato Paulista.

O Palmeiras já enviou uma pré-lista com 34 convocados para o Mundial de Clubes e, esta segunda-feira, seguirá para a FIFA a lista final, de 23 atletas. Para que Endrick fosse chamado, um jogador do plantel principal teria de ser cortado.

Em seis jogos realizados em 2022, Endrick marcou cinco golos.