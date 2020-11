À margem de João Félix, há um ex-FC Porto "a mudar o Atlético de Simeone"

"Colchoneros" ascenderam provisoriamente ao topo de La Liga e as exibições recentes convencem.

O Atlético de Madrid assumiu provisoriamente a liderança da Liga espanhola, este sábado, ao golear na receção ao Cádiz, por 4-0, num jogo que teve em João Félix a principal figura.

O avançado português marcou dois golos e assistiu para outro, reclamando os louros do convincente triunfo, mas a imprensa espanhola destacou também o papel de outro jogador com pergaminhos no futebol português: Héctor Herrera.

O jornal As refere mesmo que o ex-capitão do FC Porto, juntamente com o capitão Koke, tem sido o responsável pela "metamorfose" do Atlético de Diego Simeone. "Herrera e Koke mudaram o Atlético de El Cholo", pode ler-se na edição online da publicação.

"Quase 70 por cento de posse de bola para os comandados de Simeone quando o árbitro mandou os jogadores para os balneários. A dupla Koke-Herrera converteu-se no eixo sobre o qual gira todo o jogo ofensivo da equipa e multiplicou por 1000 o seu domínio. Quando foi para criar perigo, assim o fez, quando foi para adormecer o jogo, escondeu a bola do Cádiz, que quase nem a viu", acrescenta o As.

Herrera, contratado em 2019 ao FC Porto, leva oito jogos realizados pelos "colchoneros" na presente época.