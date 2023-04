A frase que os espanhóis alegam que Baena disse, mas que o jogador nega "totalmente"

Extremo do Villarreal recorreu às redes sociais para abordar um dos assuntos do momento do futebol espanhol. Jogador terá sido agredido por Fede Valverde no final do encontro com o Real Madrid (2-3)

Álex Baena recorreu às redes sociais para negar qualquer tipo de provocação a Fede Valverde. O jogador do Villarreal, que terá sido agredido pelo uruguaio do Real Madrid, no final do encontro do Santiago Bernabéu, lamentou o que aconteceu após o apito final.

"Muito contente pela vitória impressionante da equipa num estádio como o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo muito triste pela agressão que sofri depois do jogo e surpreendido por aquilo que se tem dito sobre a minha pessoa. É totalmente falso que lhe tenha dito aquilo", escreveu, na sua conta de Twitter.

Ora, de acordo com alguma imprensa espanhola, "aquilo" terá sido a frase: "Chora agora que o teu filho não vai nascer", numa alegada ilusão ao facto do segundo filho de Fede Valverde ter estado em risco na altura do parto.

Valverde terá ido para a zona próxima do autocarro do Villarreal, no final do encontro que terminou com triunfo do Submarino Amarelo, e, quando Baena chegou, terá dado um murro na maçã do rosto do adversário, segundo relatam algumas fontes.