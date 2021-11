A cláusula que terá levado Unai Emery a rejeitar o Newcastle, segundo a imprensa inglesa

Unai Emery rejeitou a proposta do Newcastle e, de acordo com o The Mirror, o motivo foi uma cláusula que os magpies queriam incluir no contrato e com a qual o treinador não concordou.

O jornal inglês The Mirror escreve, esta quinta-feira, que o Newcastle quis incluis uma cláusula no contrato de Unai Emery que daria direito ao clube de rescindir com o treinador caso os magpies fossem despromovidos esta época. Pois bem, o espanhol não terá concordado com esta alínea e decidiu não aceitar o convite, escreve aquela publicação.

Recorde-se que o Newcastle é 19.º colocado da Premier League, com apenas quatro pontos conquistados à passagem da décima jornada.

Com a recusa de Emery, atualmente no Villarreal, o diário inglês aponta Eddie Howe, ex-Bournemouth, como o mais provável sucessor de Steve Bruce no comando técnico da equipa.