50+1: a regra que complica a entrada de clubes alemães na nova Superliga Europeia

Adeptos do Borussia Dortmund

Competição não tem emblemas germânicos entre os fundadores

Na criação da Superliga Europeia, que caiu que nem uma bomba no seio do futebol internacional, foram notadas algumas baixas de vulto entre o lote dos 12 participantes, como é o caso do Bayern de Munique ou Borussia de Dortmund.

Ao ser anunciada, a nova competição deixou a porta aberta para esses emblemas, mas trata-se de um cenário difícil face à famosa regra 50+1, vigente na Bundesliga e praticamente caso único no mundo.

Segundo a norma, com mais de duas décadas, um clube só pode participar nas principais competições alemãs de futebol se não existir um entidade ou investidor com um controlo ou influência absoluta sobre o clube, ou seja, com mais de 50 por cento de ações.

Por isso, pelo menos 50 por cento está sempre nas mãos do próprio clube e nunca nas mãos de um privado como acontece com outros emblemas europeus, caso do PSG, Manchester City ou Chelsea, privilegiando-se a massa adepta.