Senegal mantém Mané na lista do Mundial: saiba os três motivos

Jogador do Bayern Munique foi operado na quinta-feira, na Áustria, mas fica nos 26 e não será substituído

Sadio Mané não vai poder participar no Mundial do Catar, por uma lesão que ditará uma paragem de três a cinco meses (foi operado na quinta-feira, na Áustria), mas o Senegal mantém o seu nome na lista enviada à FIFA e não irá substituir o avançado do Bayern de Munique.

O selecionador Aliou Cissé manteve reuniões com a federação e o ministro do desporto do Senegal e tomou a decisão final de manter Mané nos 26, não substituindo o jogador. O Senegal vai à luta com apenas 25 jogadores, tal como o Irão, de Carlos Queiroz.

Segundo os meios senegaleses, são três as razões para que tal aconteça.

Em primeiro lugar, como sinal de agradecimento e gratidão por tudo o que fez no último ano, no qual foi decisivo para a conquista da Taça de África das Nações e por ter contribuído para a qualificação para o Mundial. Em segundo lugar, para que possa receber uma medalha na eventualidade de o Senegal chegar ao pódio. E em terceiro lugar, para ser elegível para prémios monetários pela participação do Senegal no Mundial.

O Senegal está inserido no Grupo A, com Catar, Holanda e Equador.