Selecionador dos Camarões sobre Onana: "Quando não te encaixas nos critérios de disciplina..."

André Onana não deve voltar a vestir a camisola dos Camarões no Mundial.

Após o empate com a Sérvia (3-3), na segunda jornada da fase de grupos do Mundial, o selecionador dos Camarões, Rigobert Song, comentou a dispensa do guarda-redes André Onana, falando em questões disciplinares.

"O André é um jogador muito importante, mas tenho de me concentrar mais no grupo do que nas individualidades. É preciso alguma disciplina, e quando não te encaixas nesses critérios de disciplina, é preciso assumir as responsabilidades", começou por dizer, antes de concluir sobre o tema:

"De momento, estamos a jogar com quem quer defender as cores do país."