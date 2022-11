Luis Enrique elogia a sua equipa e garante não ter medo de ninguém, no Catar, quando ainda estamos a uma jornada do fim da fase de grupos

Luis Enrique voltou à versão "streamer" para elogiar a sua Espanha. Para o selecionador de La Roja, não há nenhuma equipa a jogar melhor no Catar.

"Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Ao ataque, os favoritos como a França e o Brasil não surpreendem ninguém, mas não tememos ninguém, jogámos recentemente em França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipa", referiu o selecionador espanhol, em mais um contacto online com a comunidade.

Depois do empate a uma bola, diante da Alemanha, a Espanha procura, na última jornada, garantir o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo do Catar.