Modric atira-se à arbitragem: "Nem acredito que ele marcou aquele penálti"

Redação com Lusa

Capitão da Croácia, Luka Modric, considera que o triunfo da Argentina, por 3-0, nas meias-finais do Mundial'2022. começou com erros do árbitro.

Luka Modric, capitão da Croácia, afirmou esta terça-feira que a vitória da Argentina (3-0), nas meias-finais do Mundial'2022, começou a ser construída com dois erros de arbitragem e que, a partir daí, foi difícil regressar ao jogo.

"Estávamos bem, estávamos a controlar mas, num minuto, o árbitro teve dois erros clamorosos. Transformou um canto a nosso favor num pontapé de baliza e, de seguida, marcou um penálti que não era. Foi o jogador da Argentina que chocou com o nosso guarda-redes. Nem acredito que ele marcou aquele penálti", disse Modric, em declarações na zona mista, em Lusail, no Qatar.

Para o médio de 37 anos, essas duas situações "mudaram a partida" e deixaram a seleção croata numa "situação muito difícil".

"Tentámos recuperar, mas claro que foi complicado. Estamos tristes, queríamos estar novamente na final, mas parabéns à Argentina. Agora, temos de recuperar fisicamente porque temos uma medalha de bronze para conquistar. Fizemos um grande Mundial e ainda temos possibilidades de acabar no pódio", referiu o jogador do Real Madrid.