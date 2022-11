Corona culpa Sevilha pela ausência no Campeonato do Mundo

Tecatito Corona falhou a convocatória da seleção mexicana para o Mundial do Catar.

Tecatito Corona não vai estar no Mundial de 2022 e, de acordo com o jornal Estadio Deportivo, o antigo extremo do FC Porto está a culpar o Sevilha pela ausência, anunciada na terça-feira pela respetiva Federação.

Lesionado desde agosto, Corona não conseguiu recuperar a tempo de participar na prova e, segundo a mesma fonte, tanto a Federação mexicana como o jogador acusam o Sevilha de ter prolongado o seu período de recuperação, devido à recusa em deixá-lo curar-se no México.

O extremo, de 29 anos, estreou-se em Campeonatos do Mundo em 2018, mas estava em dúvida para a próxima edição desde que sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados anteriores do tornozelo, no início da temporada.