Este registo em Mundiais não é nada animador para Argentina e Alemanha

Poucas foram as seleções que passaram a fase de grupos depois de terem perdido na estreia.

Argentina (1-2, com a Arábia Saudita) e Alemanha (1-2, com o Japão) perderam nos respetivos jogos de estreia no Mundial do Catar e viram as contas do apuramento para os oitavos de final complicarem-se.

Pois bem, o registo que se segue também não é nada animador para as duas históricas seleções: 89 por cento das equipas que perderam no primeiro jogo de um Mundial foram eliminadas na fase de grupos.

Os próximos desafios de Argentina e Alemanha são frente a México (este sábado, 19h00) e Espanha (domingo, 19h00), respetivamente. Resta saber se continuarão a sonhar com os "oitavos".