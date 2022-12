Dibu Martínez continua a "perseguir" Mbappé: agora, carrega boneco bebé com a cara do francês

Durante os festejos nas ruas de Buenos Aires, o guarda-redes argentino foi visto com um boneco de um bebé em que estava colada a cara de Mbappé, numa feição de tristeza.

Emiliano Martínez continua a "perseguir" Kylian Mbappé. Depois de, na festa no balneário, ter pedido um minuto de silêncio em memória do avançado francês, esta terça-feira, nas ruas de Buenos Aires, carregou um boneco de um bebé em que está colada uma fotografia da cara do futebolista do PSG, com uma feição triste.

O guarda-redes foi visto no autocarro da seleção, que passeou pelas ruas da capital, a carregar o boneco, em tom de gozo para com Mbappé, que até marcou três golos (e mais um de penálti) a Dibu Martínez na final, mas insuficientes para fazer da França campeã do Mundo.

Recorde o momento em que o guardião, em festa com os outros jogadores da seleção albiceleste, pediu "um minuto de silêncio por Mbappé, que está morto".