No balneário, os jogadores da Argentina celebraram efusivamente a conquista do Mundial'2022 com um momento... curioso. Os argentinos entoaram um cântico em que se pedia um minuto de silêncio por Mbappé. "Um minuto de silêncio por Mbappé, que está morto", cantaram. O guarda-redes Emiliano Martínez foi o responsável por "sugerir" por quem se fazia um minuto de silêncio.

De recordar que o avançado da França marcou um hat-trick no empate 3-3 e ainda marcou um penálti no desempate da marca dos onze metros, onde a seleção albiceleste saiu vencedora.