Xavi e a reação de Raphinha à substituição: "Parece-me perfeito..."

Xavi Hernández, treinador do Barcelona

Internacional brasileiro deu socos no banco de suplentes, após ser rendido por Ferran Torres na partida frente ao Manchester United (2-2).

O Barcelona empatou esta quinta-feira na receção ao Manchester United, 2-2, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Raphinha, internacional brasileiro do emblema blaugrana, foi substituído por Ferran Torres, aos 83 minutos, após ter marcado o golo do empate aos 76', e não gostou nada da decisão do treinador Xavi Hernández, tendo dado vários murros ao chegar ao banco de suplentes.

Na conferência de Imprensa após a partida, o técnico disse estar tranquilo com a reação do jogador, revelando que o ex-Leeds já pediu desculpas.

"Reação de Raphinha? Parece-me muito bem. Parece-me perfeito. Eu também me chateava e disse-lhe isso. Ele veio pedir-me desculpa e eu: 'Tranquilo. Entendo-te perfeitamente'. Se estivesse na situação dele também me chateava e zangava", começou por dizer.

"Mal estaria se se sentisse bem com a substituição. Quer jogar, quer participar e isso é muito positivo. O jogador quer jogar, demonstrar, ajudar, parece-me perfeito. Têm de se chatear com o treinador. A falta de atitude e de educação não. Mas chatear... Eles podem insultar-me, se quiserem. Aprendi isso com muitos treinadores", concluiu Xavi.