Internacional brasileiro foi rendido por Ferran Torres, aos 83 minutos da receção do Barcelona ao Manchester United - jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa -, após ter marcado o golo do empate (2-2), aos 76', e não gostou nada da decisão do treinador Xavi Hernández. Ora veja a reação do jogador:

