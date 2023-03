Roma em boa posição e chuva de golos entre velhos conhecidos do Braga

Redação com Lusa

Notas de destaque dos encontros da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa que tiveram início na tarde desta quinta-feira.

O Sporting continua a discutir plenamente com o Arsenal o apuramento nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, após um empate 2-2 com o líder da Liga inglesa, no jogo da primeira mão, em Lisboa. Mais bem encaminhada está a Roma, de José Mourinho, que recebeu e venceu, por 2-0, a Real Sociedad, o mesmo resultado com que o Bayer Leverkusen se impôs ao Ferencváros.

No outro jogo já disputado, aconteceu uma chuva de golos na Alemanha, entre o Union Berlim e o Union Saint-Gilloise, com 3-3 no marcador final entre duas formações que já se tinham encontrado na fase de grupos.

O Arsenal não costuma dar-se bem quando joga em Portugal e tem mesmo um saldo claramente negativo, nos resultados. Esta quinta-feira, mesmo chegando com o estatuto de comandante da Premier League, não foi exceção e sai de Lisboa com um lisonjeiro empate.

Pouco depois de Paulinho falhar o que seria o 3-1, que poderia ter matado o jogo, Morita fez autogolo, aos 62 minutos, em jogada que passou por uma aparente falta sobre Pedro Gonçalves, que o árbitro não quis marcar.

O francês William Saliba tinha adiantado os gunners, aos 22 minutos, após o que o Sporting 'deu a volta' ao marcador, com um cabeceamento certeiro de Gonçalo Inácio, aos 34 minutos, e o golo de Paulinho, aos 55, a rematar já dentro da área, no meio de adversários.

O português Fábio Vieira foi titular no meio-campo da jovem equipa arsenalista, em que o treinador Mikel Arteta deu descanso a vários titulares habituais.

O encontro da segunda mão está agendado para a próxima quinta-feira, dia 16 de março, em Londres, e o Sporting vai entrar em campo sem Coates e Morita, suspensos por acumulação de amarelos.

Muito bem encaminhado está José Mourinho, e a sua Roma, que se impôs com clareza à Real Sociedad, por 2-0, resultado que dá algum 'conforto' para a viagem até San Sebastián.

Na baliza, o luso Rui Patrício deu muita segurança aos 'giallorossi', que marcaram aos 13 minutos, por El Shaarawy, e aos 87, por Kumbulla.

Também por 2-0, o Leverkusen vai justificando o favoritismo sobre o Ferencváros: Demirbay, aos nove minutos, e Tapsoba, aos 86, fizeram os golos no BayArena, na Alemanha.

Em Berlim, defrontaram-se as duas equipas que relegaram o Braga para o play-off da Liga Conferência Europa. Com uma vitória para cada lado na fase de grupos, agora o resultado foi um empate, por invulgares 3-3.

Por três vezes os belgas se adiantaram e por três vezes os berlinenses - com o português Diogo Leite na equipa - empataram.

Boniface (28 e 72) e Vertessen (58) apontaram os golos dos visitantes e Juranovic (42), Knoche (69) e Michel (89) os da equipa anfitriã.