O comentário de Casillas à eliminação do Real Madrid na Champions

Antigo guarda-redes lembra os êxitos passados e garante que os jogadores já pensam na "vingança".

Iker Casillas, antigo guarda-redes do Real Madrid, com passagem pelo FC Porto, comentou a eliminação da equipa merengue nas meias-finais da Champions, aos pés do Manchester City.

"São duas das equipas que estão a deixar a sua marca no futebol a nível mundial. O City foi a melhor equipa e foi melhor na eliminatória. Era a equipa que tinha de passar à final. Foi um duro golpe para o Real Madrid", afirmou o campeão europeu e Mundial pela Espanha, lembrando o que foi feito nas últimas temporadas.

"Nos últimos anos, foram feitas demasiadas coisas boas para que haja uma crítica feroz. Nos últimos anos, tivemos muitos êxitos, é altura de pensar no próximo ano", sublinhou. "Quando se é jogador de futebol, começa-se a pensar na vingança", atirou.

O Manchester City, recorde-se, qualificou-se pela segunda vez para a final da Liga dos Campeões, ao golear em casa o Real Madrid, detentor do troféu, por 4-0, na segunda mão das meias-finais.

Depois do empate a um golo em Madrid, o português Bernardo Silva fez os dois primeiros golos dos citizens, aos 23 e 37 minutos, com o brasileiro Éder Militão (76) a marcar na própria baliza e o argentino Julián Álvarez (90+1) a fazer o 4-0.