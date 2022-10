Sporting-Marselha: material pirotécnico apreendido e suspeitas de confrontos entre adeptos

A PSP aprendeu um conjunto de material pirotécnico a adeptos do Sporting, na noite de ontem. Um grupo de fãs do Marselha, suspeito de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, também foi abordado, mas nada de ilícito foi detetado, revela aquela força policial.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP apreendeu material pirotécnico e outros artefactos a um grupo de 50 adeptos do Sporting suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade.

A saber: 11 balaclavas, 11 tochas completas, dois bastões extensíveis, um par de luvas táticas com kevlar, um picador artesanal, um bastão artesanal, um foguete, uma tocha cortada, uma lata de tinta verde e uma gola.

Também na noite de terça-feira, os "polícias detetaram um grupo com 150 adeptos do Marselha, na zona da Praça da Figueira, que deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, não sendo, após abordagem e identificação, nada de ilícito detetado na sua posse", lê-se num comunicado enviado às redações.

O Sporting-Marselha inicia às 20h00 desta quarta-feira.

Leia o comunicado da PSP:

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que no dia 11 de outubro, com a chegada dos primeiros adeptos da equipa francesa a território nacional, deu início ao policiamento para o jogo da Liga dos CampEões que irá realizar-se entre o Sporting Clube de Portugal e o Olympique de Marseille.

Este policiamento montado e apoiado por várias valências do Comando Metropolitano de Lisboa e com o reforço da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção, assenta num modelo de policiamento direcionado para a visibilidade e proatividade policiais em locais de grande afluência de pessoas, procurando manter intactas a segurança, tranquilidade e paz públicas, não só dos residentes nestes locais como também daqueles que diariamente visitam o país pelas variadas razões.

Neste âmbito e de acordo com planeado os Polícias, que se encontravam dispostos em vários pontos da cidade de Lisboa, intervencionaram com vários grupos de adeptos que se encontravam a deambular, sendo o primeiro momento pelas 22h10, na Rua Vitor Damas, a um grupo de 50 indivíduos, adeptos do Sporting Clube de Portugal, todos vestidos de negro, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade.

Assim, no decorrer desta ação foram apreendidos os seguintes objetos:

· 11 balaclavas;

· 11 tochas completas;

· 2 bastões extensíveis;

· 1 par de luvas táticas com kevlar;

· 1 picador artesanal;

· 1 bastão artesanal;

· 1 foguete;

· 1 tocha cortada;

· 1 lata de tinta verde; e

· 1 gola.

O segundo momento ocorreu, pelas 00h00, do dia 12 de outubro, quando os polícias detetaram um grupo com 150 adeptos do Olympique de Marseille, na zona da Praça da Figueira, que deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, não sendo, após abordagem e identificação, nada de ilícito detetado na sua posse.

A PSP irá continuar e manter o seu policiamento preventivo de forma a prevenir eventuais comportamentos perturbadores da paz pública."