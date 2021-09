Solskjaer explica as substituições de Ronaldo e Bruno Fernandes

O Manchester United esteve a vencer, por 1-0, na Suíça, mas acabou derrotado pelo Young Boys. Ronaldo e Bruno Fernandes foram substituídos por Linhard e Matic aos 72 minutos.

O peso da expulsão: "Parecia que íamos somar um ponto bem merecido num jogo difícil. Quando se consegue marcar primeiro pensa-se que é o suficiente para ganhar o jogo mas, infelizmente, a expulsão teve um enorme impacto".

As substituições: "Percebemos na parte final da primeira parte como o Young Boys ia jogar, de que passaria a jogar em profundidade para as costas dos nossos defesas. Ká tinham passado 70 minutos de jogo e eles correram muito não só no sábado como hoje. O relvado sintético também teve influência e nós precisávamos da experiência do Matic para segurar a bola e das pernas do Lingard", frisou.Fomos um pouco preguiçosos ao sair para bloquear o cruzamento para o primeiro golo e um pouco azarados, porque a bola ainda sofre um desvio no Luke Shaw. O último golo? É uma infelicidade".

O passe errado de Lingard no 2-1: "Isso acontece, é futebol. O futebol é feito de altos e baixos, momentos a teu favor e momentos contra ti. Ele vai saber lidar com isso, nós vamos tratar disso".

Mais cinco jogos: "Precisamos de 12 pontos para passar. É preciso ganhar os jogos em casa, ganhar um fora de casa e passar. Esta foi oportunidade perdida, claro. Mas o ano passado ganhámos os dois primeiros jogos contra o PSG e o Leipzig e todos pensaram que tínhamos passado.... Portanto, temos cinco jogos para conseguir os 10 ou 12 pontos".