Simeone atribui favoritismo ao FC Porto: "Tem uma equipa extraordinária"

Treinador do Atlético de Madrid fez a antevisão ao encontro decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Diego Simeone apresentou-se otimista na qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Treino com eles, conheço o caráter deles, confio neles", atirou com convicção. O treinador do Atlético de Madrid atribuiu, no entanto, favoritismo, ao FC Porto.

"O FC Porto tem uma equipa extraordinária. Sérgio Conceição tem feito um grande trabalho nos últimos anos. O FC Porto é muito estruturado, muito forte a defender, muito equilibrado no meio-campo, muita gente para recuperar a bola. É também muito competente a sair no contragolpe, tem sempre muitos jogadores a pressionar, faz um jogo intenso. A meu ver, parte mais favorito do que todos para a última jornada da fase de grupos porque tem neste momento mais pontos do que o Atlético e do que o Milan", considerou o técnico argentino na resposta a uma pergunta de O JOGO.

Depois da derrota com o Maiorca, em casa, no sábado, Simeone espera uma recuperação rápida, mental e fisicamente, para o encontro decisivo da prova milionária. "Tivemos poucos dias para trabalhar este jogo, temos de ter mais controlo do jogo e depois as coisas correm naturalmente. Ganhar é saudável e a parte psicológica são consequência disso mesmo, das vitórias. O que mais me importa é que nos sintamos bem em campo e que possamos controlar o jogo. O FC Porto está bem, em primeiro no campeonato, tal como o Milan. Temos de jogar a partida e levá-la para o caminho que queremos", argumentou.