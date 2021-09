Ronaldo marca, mas Manchester United perde com Young Boys nos segundos finais

(fromL) Young Boys' Swiss defender Silvan Hefti, Young Boys' Luxembourgish midfielder Christopher Martins and Manchester United's French midfielder Paul Pogba fight for the ball during the UEFA Champions League Group F football match between Young Boys and Manchester United at Wankdorf stadium in Bern, on September 14, 2021. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

O Manchester United sofreu o golo no último minuto de jogo e perdeu esta terça-feira na estreia da Liga dos Campeões 2021/22

No dia em que Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador com mais jogos na história da Liga dos Campeões - 177 jogos, ao lado de Casillas -, ele mesmo abriu o marcador nos primeiros minutos de jogo. Mas, foi com um homem a mais no segundo tempo que o Young Boys fez valer a vantagem numérica e venceu o Manchester United.

A dominar o jogo, o Manchester United fez o 0-1 ao minuto 13. Passe de trivela de Bruno Fernandes e remate de Cristiano Ronaldo. O jogo mudou completamente de figura aos 34 minutos, quando Wan-Bissaka foi expulso após uma dura falta sobre Hefti e viu o vermelho direto.

Com um a menos, Ole Solskjaer tentou ajustar a equipa ao lançar para o jogo Diogo Dalot. No segundo tempo, porém, a equipa da casa cresceu. O empate veio aos 66', com Ngamaleu. Logo de seguida, o técnico dos reds devils tirou de uma só vez Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo para as entradas de Lingard e Matic.

Na defensiva, o United sofreu com a pressão da equipa suíça até o final. E foi castigado. No minuto 90+5', Siebatcheu fez o golo da vitória da equipa da casa a estragar a festa de Cristiano Ronaldo e companhia. Um erro da defesa do United esteve na origem do lance.