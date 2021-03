"Real Madrid perdeu grandes jogadores, como Ronaldo, o melhor da sua história"

Salah, estrela do Liverpool, comparou o atual plantel do Real Madrid com aquele que venceu a Champions frente aos reds.

Mohamed Salah, estrela egípcia do Liverpool, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca e na qual o duelo com o Real Madrid nos quartos de final da Champions mereceu grande destaque. O avançado comparou a atual equipa merengue com aquela que venceu os reds na final da prova, em 2018.

"É diferente. Perdeu alguns grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo, o melhor da sua história, alguém que marcava muitos golos. Ao mesmo tempo, contrataram Hazard, que não teve sorte, tem estado lesionado... A equipa agora está nos quartos de final, tem grandes jogadores, ainda que tenha perdido os golos de Ronaldo. Não consigo dizer qual é a melhor, apenas digo que estão nos quartos de final agora, certamente preparados e nós temos de estar prontos", afirmou.

No que toca ao favorito, optou por indicar a boa resposta das duas equipas na Liga dos Campeões. "Penso que ambas estão num momento forte. Ganharam os dois últimos jogos da Champions. Estão preparadas, é uma competição especial e estão a fazer um bom trabalho", vincou.

O primeiro jogo está marcado para dia 6 de abril, com o Real Madrid como visitado, e a segunda mão disputa-se a 14 do mesmo mês.