No grupo do Benfica, Lewandowski bisa e o Bayern vence o Barcelona no Camp Nou

Lewandowski bisou no Camp Nou

Com golos de Müller e Lewandowski, o Bayern de Munique venceu esta terça-feira o Barcelona na estreia de ambos na Liga dos Campeões.

No grupo E da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, o Bayern estreou-se com uma vitória fora de casa. E não em qualquer casa. Em visita ao Barcelona na noite desta terça-feira, em pleno estádio Camp Nou, a equipa de Julian Nagelsmann venceu os espanhóis por 3-0. Os golos foram marcados por Müller e Lewandowski, duas vezes.

Os golos da equipa alemã foram marcados em etapas distintas. O primeiro, no minuto 34, com um remate de Müller de fora da área a contar com a sorte: a bola desvia nas costas de Eric García e enganou Ter Stegen.

Na segunda parte, o Bayern ampliou a vantagem aos 56 minutos. Remate de Musiala no poste e, na recarga, Lewandowski atirou para marcar o segundo.

Em desvantagem, Ronald Koeman fez duas mudanças logo em seguida: saíram Sergi Roberto e Busquets para as entradas de Demir e Gavi. Foi quando os adeptos catalães, em protesto à derrota em casa, vaiaram em som uníssono os jogadores e o treinador.

Mas ainda havia espaço para mais vaias. Aos 85, o bis de Lewandowski. Remate de Gnabry no poste. Novamente, a recarga ficou com o avançado polaco, que deixa Piqué no chão e atirou com o pé esquerdo para fechar o marcador.

O Barcelona volta a jogar na próxima jornada da Liga dos Campeões no próximo dia 29, em visita ao Benfica, no estádio da Luz. No mesmo dia, o Bayern recebe em casa o Dínamo de Kiev.