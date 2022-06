Modric para Salah após a Champions: "Para a próxima tentas de novo"

Episódio contado por Rodrygo, avançado do Real Madrid.

O Real Madrid venceu o Liverpool, por um golo sem resposta, e alcançou o título europeu pela 14.ª vez na história. O jogo, realizado em Paris, é agora lembrado depois de Rodrygo, jovem avançado brasileiro dos merengues, ter revelado um curioso episódio que envolveu duas das principais estrelas da partida: Modric e Salah.

"Tenho uma anedota divertida para contar: quando a final da Liga dos Campeões terminou, fizemos um corredor para os jogadores do Liverpool. Salah passou desanimado e Modric, que estava do outro lado, saudou-o e disse: 'Valeu, valeu, para a próxima vez tentas de novo...'", contou ao "Cortes Podcast".

Rodrygo reconheceu ainda que os jogadores do Real Madrid se motivaram com as declarações do egípcio do Liverpool antes da final de Saint Denis.