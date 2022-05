Salah tem preferência para o adversário da final e não teve papas na língua

Mohamed Salah, jogador do Liverpool

Internacional egípcio do Liverpool não escondeu quem quer defrontar na final da Champions.

Mohamed Salah, jogador do Liverpool, não escondeu que adversário prefere encontrar na final da Liga dos Campeões, para a qual os "reds" se apuraram esta terça-feira, com uma reviravolta em Espanha, frente ao Villarreal, por 3-2, no jogo da segunda mão das meias-finais.

"Para ser sincero, quero jogar contra o Real Madrid. O Manchester City é uma boa equipa e já jogámos contra eles várias vezes esta temporada. Quero jogar contra o Real Madrid, porque perdemos uma final contra eles e quero ganhar desta vez", afirmou aos microfones da "BT Sport".

Real Madrid e Manchester City defrontam-se às 20h00 de quarta-feira na segunda mão das meias-finais da Champions, depois de os "citizens" terem vencido no primeiro jogo, em Inglaterra, por 4-3.