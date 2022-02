Guardiola elogia Matheus Nunes: "É um dos melhores"

Declarações de Pep Guardiola após o Sporting-Manchester City (0-5), partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Elogios: "O Sporting é uma equipa fantástica, é o campeão de Portugal, que tem uma liga muto forte, com FC Porto e Benfica, trocam bem a bola, têm jogadores rápidos e inteligentes. Matheus Nunes é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Apesar das dificuldades e de alguns erros, tenho de estar muito satisfeito porque demos um passo grande para a próxima eliminatória Nunes é um dos melhores do momento."

Bernardo Silva marcou dois golos: "Digo-lhe que ele tem de marcar mais golos, já não basta aquilo que ele joga. Ainda mais, marcou dois golos numa cidade que ele adora e foi formado no Benfica, acredito que está muito feliz."

Sobre o jogo: "De cada vez que íamos á frente marcávamos. E assim é fácil. Hoje alguns jogadores do Manchester City estiveram abaixo do esperado. Se não acreditares como um jogador, o resultado é para os jornalistas. Dentro temos de ser honestos connoscos. Estamos muito felizes porque sei a equipa que defrontámos. Mas, podemos fazer melhor."

Rúben Amorim disse que o City é a melhor equipa do mundo: "Aprecio, mas amelhor é o Chelsea, venceram o Mundial de Clubes. Eles são a melhor. Estou a desfrutar, gosto de ver a minha equipa a jogar e do que tentamos fazer. Sei o que procuro e podemos fazer melhor. Sei a equipa que defrontámos, sei o quão bom são. O Matheus Nunes é um jogador excecional. Os alas têm ritmo. Mas é difícil, quando chegas lá e marcas. Foram infelizes"