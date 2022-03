Chelsea não terá público afeto nos jogos em casa na Liga dos Campeões

A Three, o patrocinador das camisolas do Chelsea, suspendeu "temporariamente" a sua ligação ao clube inglês

Fãs do emblema da Premier League só podem assistir ao vivo a partidas em competições internas caso tenham adquirido previamente bilhetes de época

A equipa do Chelsea prepara-se para jogar o restante da participação na Liga dos Campeões sem qualquer adepto blue nas bancadas de Stamford Bridge, em função das sanções aplicadas pelo governo do Reino Unido ao dono Roman Abramovich.

A licença atribuída pelo governo britânico, refere o "The Athletic", que permite aos adeptos detentores de bilhetes anuais assistirem a jogos internos, não possibilita, porém, a compra de ingressos para ver partidas europeias em casa.

"A UEFA está sempre empenhada em implementar sanções relevantes internacionais. O presente caso é avaliado no contexto da licença emitida no Reino Unido, que permite ao Chelsea continuar com uma atividade futebolística mínima ao mesmo tempo que proporciona uma salvaguarda de que nenhum ganho financeiro resultará para Abramovich", lê-se numa nota do organismo europeu.

Desta forma, e tendo o Chelsea eliminado, na passada quarta-feira, o Lille nos "oitavos" da Champions, os blues vão disputar uma das mãos dos "quartos" da prova milionária, e prosseguir a defesa do título, sem qualquer espetador afeto nas bancadas em Londres.

Esta é uma das consequências originadas pela inclusão de Abramovich, proprietário do Chelsea, na lista de sanções aplicadas pelo governo inglês, em função da guerra na Ucrânia, que causou o congelamento de vários bens do magnata russo.