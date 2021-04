Bayern vence em Paris, mas o campeão europeu está fora da Champions

Triunfo por 1-0 não chegou para a reviravolta, após o triunfo parisiense por 3-2 na Alemanha.

O Bayern de Munique, campeão europeu em título, disse esta terça-feira adeus à corrente edição da Liga dos Campeões. Depois da derrota caseira (2-3) frente ao PSG, o conjunto alemão deslocou-se a Paris para tentar a reviravolta, mas o triunfo por 1-0 não foi suficiente.

Sem o goleador Robert Lewandowski pelo quarto jogo seguido, devido a lesão, foi o substituto do polaco, Maxim Choupo-Moting, a assinar, ainda na primeira parte (40 minutos), o golo dos germânicos em Paris e a relançar a eliminatória, depois do triunfo dos franceses em Munique, por 3-2.

Contudo, os parisienses, que contaram com o internacional português Danilo Pereira no centro da defesa, conseguiram segurar o resultado e apuraram-se, pela terceira vez (a segunda seguida), para as meias-finais, vingando igualmente a final da temporada transata, em Lisboa, quando foram derrotados pelos bávaros, por 1-0.

O PSG fica agora à espera do desfecho da eliminatória entre Manchester City e Borussia Dortmund para saber com quem vai travar duelo nas "meias", sendo que os citizens vão à Alemanha, na quarta-feira, com uma vantagem de 2-1 adquirida na primeira mão.