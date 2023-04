Inter-Benfica: proibida a venda e consumo de álcool em Milão

O Benfica, recorde-se, disputa a eliminatória em Itália com uma desvantagem de dois golos, depois da derrota sofrida na terça-feira, no Estádio da Luz (0-2).

A proibição tem principal objetiv "garantir o bom funcionamento e evitar preocupações da ordem e segurança públicas" antes, durante e após o encontro. A medida não terá só efeito junto ao estádio, como também no centro da cidade e nas ruas adjacentes.



O Benfica, recorde-se, disputa a eliminatória em Itália com uma desvantagem de dois golos, depois da derrota sofrida na terça-feira, no Estádio da Luz (0-2).