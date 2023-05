Tiago Pinto tenta segurar Mourinho e há dois reforços em cima da mesa

Diretor desportivo tenta convencer o treinador a continuar na Roma, onde Mourinho está em estado de graça.

Mourinho está em estado de graça na Roma, mas a continuidade no clube não é certa, face ao interesse do PSG e às suas próprias exigências. Segundo o "Calciomercato", o diretor desportivo Tiago Pinto tenta convencê-lo a permanecer no projeto, colocando-lhe em cima da mesa os reforços pretendidos: Aouar, que pode assinar pelos próximos cinco anos, e Ndicka, com quem já há negociações.

O PSG oferece condições financeiras que a Roma não possui, mas Mourinho não será único treinador equacionado pelos franceses.

Tiago Pinto estará, por isso, a atuar no sentido de convencer Mourinho a permanecer na Roma num projeto desportivo mais competitivo e ambicioso. Isto apesar de estar a ser sondado pelo Tottenham, segundo garante o "Tuttomercatoweb".