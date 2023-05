Roma empata e Mourinho explode: "O pior árbitro que vi. Fui com microfone, mas fiquei calado"

A Roma orientada pelo português, empatou com o Monza (1-1) na 33.ª jornada da Série A

A Roma empatou na visita ao campo do Monza (1-1) e acabou com menos um jogador por expulsão de Zelik nos descontos, na 33.ª jornada da Série A. No final da partida, José Mourinho estava irritado com a arbitragem, confessou que foi para o campo com um microfone para gravar o áudio em seu redor e evitar mais mal entendidos com árbitros... e explodiu: "Chiffi é o pior árbitro que já vi."

O treinador português defendeu os seus pupilos, deixando indiretas à direção do clube: "Jogadores cansados, que jogam com orgulho, estarei com eles até ao último minuto desta época. Não termos o plantel para estarmos onde estamos, há alguns que jogam, mas ainda não têm qualidade para jogar a estes níveis, é difícil para nós. Eles jogaram com orgulho, por isso vou estar com eles até ao último minuto".

Sobre o árbitro, Chiffi, foi áspero: "O pior árbitro que encontrei na minha carreira. Não teve grande influência no resultado, mas é pobre: tecnicamente horrível, não é empático, não cria relações com ninguém, dá um vermelho a um jogador que escorrega porque está muito cansado ao minuto 96. Não temos a força que as outras equipas têm para dizer que não queremos determinados árbitros. Deixei de 'trabalhar' nos últimos 20 minutos porque sabia que ia levar um vermelho, acontece sempre com ele. Confesso que fui para o campo com um microfone, mas fiquei calado. Protegi-me porque no sábado, quero estar com os meus poucos jogadores em campo contra uma super-equipa como o Inter. Foi também por isso que saí logo no final, não queria ficar a ver".

A Roma caiu para sétimo da Série A e tem a Europa em risco.