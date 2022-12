Roma deixa Algarve com vitória e uma certeza: "Foco de Mourinho está na equipa"

Redação com Lusa

Equipa italiana venceu o Waalwijk e o avançado Abraham garantiu que as notícias que apontam o treinador ao cargo de selecionador português não mexem com o plantel.

A Roma, orientada pelo português José Mourinho, venceu esta quinta-feira os neerlandeses do Waalwijk, por 3-0, no terceiro jogo particular disputado pelos italianos durante o estágio realizado na última semana em Albufeira, no Algarve.

Depois da derrota pesada com os espanhóis do Cádiz (3-0) e da vitória sobre o Casa Pia (1-0), a equipa da capital italiana encerrou o estágio algarvio com mais um triunfo, graças aos golos de Tammy Abraham (três minutos), El Shaarawy (19) e Zaniolo (47).

José Mourinho, possibilidade para suceder a Fernando Santos no cargo de selecionador nacional, manteve o silêncio que marcou toda a sua passagem pelo Algarve, sempre longe dos jornalistas, mas sem se furtar ao contacto com os adeptos durante as três partidas.

A assessoria de imprensa da Roma confirmou à agência Lusa que o treinador, que saiu do Municipal de Albufeira numa carrinha particular, ficará em Portugal para passar o Natal com a família, voltando depois a Itália para preparar o regresso da equipa, sétima classificada na liga italiana, aos jogos oficiais, já em 2023 (04 de janeiro), na receção ao Bolonha.

Após o final do jogo, o avançado inglês Tammy Abraham garantiu que "o foco de José Mourinho está na equipa", que o tema não foi abordado no balneário e nem foi "distração" para treinador ou jogadores.

Na partida desta quinta-feira, a Roma - já com Rui Patrício, regressado do Mundial'2022, no onze - teve um início fulgurante, chegando à vantagem logo ao terceiro minuto, num remate 'enrolado' do avançado inglês Tammy Abraham que bateu Joel Pereira, guardião internacional sub-21 português.

O Waalwijk, 10.ª classificado da liga dos Países Baixos, ainda teve uma flagrante ocasião para empatar, desperdiçada por Florian Joze (nove minutos), surgindo depois o segundo golo dos italianos, numa conclusão fácil de El Shaarawy após passe de Zaniolo (19).

A Roma continuou a carregar até ao intervalo, com Zalewski a atirar em arco ao poste esquerdo (21) e Pellegrini a falhar o terceiro de forma clamorosa (35), mas só marcou novamente no início do segundo tempo, por Zaniolo (47), após assistência de Abraham.

A equipa de José Mourinho diminuiu a sua intensidade e os neerlandeses ganharam algum ascendente, acabando por desperdiçar uma enorme oportunidade para reduzir a diferença, quando Mats Seuntjens atirou à barra na marcação de uma grande penalidade (76).