Dybala é oficialmente reforço da Roma com contrato de três épocas

Avançado argentino assina pela equipa de José Mourinho, depois de sete anos na Juventus

Está confirmado o negócio que parecia já certo de há uns dias a esta parte. Paulo Dybala é reforço da Roma e de José Mourinho para a temporada 2022/2023.

Em comunicado, os romanos anunciaram a chegada do avançado, que assina um contrato válido para as próximas três temporadas.

Após sete temporadas na vecchia signora, Dybala chega ao Olímpico de Roma a custo zero, reforçando a equipa de José Mourinho e do internacional português Rui Patrício.

Dybala vai utilizar a camisola número 21 nos romanos, passando Matic a ser o dono da oito.