Notícia em Itália: Mourinho já tomou uma decisão quanto ao futuro

Planos do treinador da Roma passam pela continuidade no clube italiano.

A imprensa italiana assegura esta quarta-feira que José Mourinho já tomou uma decisão no que toca ao futuro próximo, isto depois de muita especulação em torno do treinador português.

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, Mourinho tem a intenção de cumprir o contrato que o liga à Roma até 2024, após informações que apontavam para uma eventual saída caso não garantisse o apuramento para a Champions.

O técnico de 60 anos cumpre a segunda época no emblema italiano, depois de na anterior ter conquistado a Conference League. No campeonato ocupa atualmente o quinto lugar, a um ponto do Inter, no posto imediatamente acima. Está ainda nos quartos de final da Liga Europa.