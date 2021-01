Mourinho põe ponto final na especulação em torno de Bale: "Nem um segundo"

Treinador do Tottenham falou sobre a situação do extremo galês no clube.

Gareth Bale voltou ao Tottenham no último defeso, por empréstimo do Real Madrid, mas o regresso a uma casa onde foi feliz não está a correr às mil maravilhas.

O internacional galês tem enfrentado alguns problemas físicos e não se conseguiu afirmar como primera opção na equipa orientada por José Mourinho. Com o futuro de Bale (para lá do final da época) envolto em dúvidas, o treinador português quis colocar um ponto final em qualquer tipo de especulação sobre o tema.

"Não houve sequer um segundo de discussão sobre isso. O Gareth está emprestado até ao final da época. Nem um segundo. Vamos falando sobre o Gareth, claro. Ele próprio, o Real Madrid, o Tottenham... Mas eu garanto-vos: nem um segundo de discussão houve", vincou Mourinho na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre os "spurs" e o Sheffield United, marcado para este domingo. E prosseguiu:

"Vocês sabem que ele [Bale] chegou lesionado. Depois, passo a passo, os jogos da Liga Europa ajudaram-no a melhorar os índices físicos. Na Premier League, ele não jogou muitos minutos... Teve outra pequena lesão no jogo em Stoke, onde fez uma boa primeira parte. Não é um processo fácil. Todos sabem que as últimas temporadas dele em Madrid não foram fáceis. Vamos, passo a passo, tentar tirar o máximo dele", rematou o "Special One".

Bale, de 31 anos, leva 12 jogos realizados pelo Tottenham em 2020/21, nos quais marcou três golos.