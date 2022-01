Mourinho após derrota em Milão: "Temos sempre azar com os árbitros"

Desagradado com a arbitragem do Milan-Roma, Mourinho criticou a atuação dos juízes na conferência de imprensa que sucedeu o jogo da Serie A.

José Mourinho fez críticas à arbitragem do Milan-Roma, especialmente pelo primeiro penálti marcado a favor dos rossoneri, por mão de Tammy Abraham.

"Estivemos sempre em jogo até a expulsão, mas a nível técnico errámos tudo. Qualidade muito baixa. Esses são os alicerces do futebol. Perdemos a bola com uma facilidade tremenda. Mas para falar de problemas de qualidade, tenho que falar do árbitro e do VAR. Ainda não consigo explicar o primeiro penálti do Milan, dá para ver o movimento em que o Tammy estende o braço mas não o toque de bola, não conseguimos encontrar. Queremos uniformidade nas decisões. Temos tido um baixo nível técnico, mas infelizmente temos sempre azar com os árbitros", apontou o treinador português.

A Roma perdeu por 3-1 no reduto do Milan.