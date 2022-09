Mourinho aparece em destaque no novo videoclipe do rapper Stormzy

José Mourinho, no videoclipe da música "Mel Made Me Do It"

As declarações icónicas do técnico português: "I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble" estão incluídas no novo single do rapper britânico, intitulado "Mel Made Me Do It".

José Mourinho fez uma aparição surpresa no videoclipe do novo single do rapper britânico Stormzy, intitulado "Mel Made Me Do It".

O técnico português é um dos grandes destaques do vídeo, com as suas icónicas declarações ""I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble" ("Prefiro não falar. Se eu falar, vou estar em grandes sarilhos"), proferidas quando orientava o Chelsea, a serem incluídas na música, originando um verso de Stormzy.

Veja o momento em que Mourinho aparece no videoclipe do rapper: