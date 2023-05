Mourinho: "A minha preocupação não é ter um lugar na história da Roma..."

A Roma, treinada pelo "Special One" vai defrontar o Sevilha na final da Liga Europa, após ter conquistado a Conference League na época passada.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, assegurou esta quinta-feira a passagem à final da Liga Europa, após um empate sem golos na visita ao Bayer Leverkusen (1-0 em agregado).

Trata-se da segunda final europeia seguida para o emblema italiano, após ter vencido a Conference League na época passada, também ao leme do "Special One".

Após a partida, Mourinho elogiou o rigor tático dos seus jogadores, dizendo ter sido o aspeto fundamental da passagem.

"Esta é a forma de ser da minha equipa, focada nos pequenos detalhes. Se Smalling não estivesse no banco, talvez não tivéssemos vencido [a eliminatória]. Perder Celik foi duro, assim como Spinazzola. Este resultado foi possível graças à nossa capacidade de focarmo-nos na tática e diretamente no jogo, de forma a direcioná-lo a nosso favor e a esconder as nossas debilidades", referiu, em declarações à DAZN.

O técnico português aproveitou ainda para fazer um pedido aos adeptos romanos, salientando que não está concentrado em fazer história, mas sim em melhorar a equipa e conduzi-la na direção de títulos.

"Eu não sei se posso pedir algo mais aos adeptos, mas estes rapazes merecem algo especial na segunda-feira, quando chegarmos a Trigoria [em Roma]. A minha preocupação não é ter um lugar na história da Roma, mas sim em ajudar os rapazes a crescer enquanto jogadores e ajudar os romanistas, que me ajudaram desde o primeiro dia. Eu quero trazer alegria a estas pessoas, como a alegria de ir a uma final europeia", concluiu.

Na final da Liga Europa, a Roma vai defrontar o Sevilha, que venceu a Juventus no prolongamento da segunda mão das "meias" (3-2 em agregado).