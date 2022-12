José Mourinho não quer acumular Seleção Nacional à Roma

Jorge Mendes transmitiu à FPF a renitência do técnico em treinar o clube e a Seleção em simultâneo.

A prioridade de José Mourinho, tido como o mais forte candidato à sucessão de Fernando Santos, chama-se Roma, com quem tem mais ano e meio de contrato e que, na sexta-feira, orientou em mais um jogo de preparação, inserido num estágio em Portugal.

Há mais um ano e meio de contrato a cumprir com a Roma, onde o treinador se sente confortável e acarinhado pelos adeptos. Conversações para a renovação também podem ter um papel importa nte.

O treinador português está cem por cento concentrado no projeto e não pretende acumular o cargo com o de selecionador de Portugal, apesar de este ser do seu agrado. Isto mesmo já foi transmitido a Fernando Gomes, presidente da FPF, numa reunião que, segundo o "Corriere Dello Sport", contou com o empresário Jorge Mendes e o seu funcionário Valdir Cardoso, da Gestifute, que representa um dos dez treinadores mundiais com mais títulos na carreira. O último, precisamente, foi conseguido já na Roma, na estreia da Conference League, terceira prova europeia de clubes. Esse êxito cimentou a relação de Mourinho com a Roma e os adeptos, que lhe devotam forte carinho.

O português está confortável no lugar, o que não invalida que tenha previsto conversar com os donos da Roma para saber a recetividade destes a uma mudança para a Cidade do Futebol.

É que também está em cima da mesa a possibilidade de renovação, a ser tratada em breve. Caso não haja acordo, aí sim, a saída será mais fácil e, diz o "Corriere", pode ter lugar no defeso, o que abre o cenário de a FPF apostar num interino nos primeiros jogos de qualificação para o Euro'2024 (Liechtenstein e Luxemburgo, a 23 e 26 de março).

Os casos de Pedroto e Artur Jorge

Portugal já teve em alturas anteriores selecionadores nacionais que, ao mesmo tempo, treinaram clubes. Foi o caso de José Maria Pedroto, que orientou a Seleção enquanto treinava o Boavista (entre 1974 e 1976), assim como o de Artur Jorge, que foi selecionador entre 1990 e 1991 (primeira passagem) ao mesmo tempo que comandava o FC Porto.