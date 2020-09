Ingleses garantem: declarações de Mourinho originaram "bomba-relógio" no Tottenham

Derrota frente ao Everton, no sábado, deixou marca na equipa londrina.

A nova época ainda agora começou na Premier League, mas a polémica já tomou conta do balneário do Tottenham, com José Mourinho no "olho do furacão".

Os "spurs" foram derrotados em casa pelo Everton (0-1) na primeira jornada da Liga inglesa 2020/21 e, após a partida, além de ter apontado o dedo à arbitragem, o técnico português vincou que não gostou da exibição da sua equipa, falando mesmo em "pressão preguiçosa" por parte dos jogadores.

Ora, segundo a imprensa britânica, através do jornal The Standard, as declarações de Mourinho não caíram bem no seio do plantel dos "spurs", gerando um clima de tensão entre jogadores e treinador.

Já depois de Mourinho analisar o encontro com o Everton, o lateral do Tottenham Ben Davies rejeitou a ideia de falta de empenho: "Creio que todos fizeram o melhor que conseguiram dentro de campo. Demos tudo o que tínhamos, não tenho qualquer dúvida quanto aos meus companheiros. A verdade é que a exibição não foi a melhor", assinalou o internacional galês.