Carlos Alberto larga bomba: próximo selecionador do Brasil pode ser Mourinho

Antigo avançado do FC Porto diz que foi convidado pelo próprio português para fazer parte da equipa técnica

José Mourinho como sucessor de Tite? A informação não é oficial, mas Carlos Alberto, antigo avançado do FC Porto, garante que o Special One pode vir a ser o novo selecionador do Brasil.

No podcast 'Mundo GV', o antigo pupilo de Mou revelou que foi mesmo convidado para fazer parte da equipa técnica do português para a Canarinha.

"Talvez o Mourinho seja o próximo treinador da Seleção Brasileira. Estou a falar em primeira mão. É uma informação. Inclusive, ele convidou-me para ser adjunto", afirmou Carlos Alberto, que foi treinado por Mourinho na temporada 2003/2004.

Recorde-se que o atual técnico da Roma foi também já associado ao lugar de selecionador de Portugal.