Em Espanha falam em proposta astronómica para juntar Mourinho a Ronaldo

Técnico português desejado. Imprensa espanhola noticia possível proposta de 100 milhões por dois anos. Rudi García não deve resistir aos maus resultados

Rudi García está cada vez mais tremido na posição de treinador do Al Nassr. O francês tem somado alguns resultados dececionantes e, em Espanha, não só se fala da saída do treinador como se indica o nome de José Mourinho como o possível substituto.

O AS escreve que o clube saudita estuda avançar com uma proposta absolutamente astronómica: contrato de 100 milhões de euros para os próximos dois anos e estatuto de treinador mais bem pago do mundo para José Mourinho.

O Al Nassr terá, ainda assim, dificuldades em convencer José Mourinho, que quer terminar a época na Roma e, se possível, conquistar a Liga Europa e conseguir, via competições europeias ou campeonato, a qualificação do clube para a próxima Champions.

Líder do campeonato antes da chegada de Ronaldo, o Al Nassr soma já três empates e duas derrotas desde o momento em que o craque português assinou contrato. O clube perdeu o primeiro lugar do seu campeonato e, ainda, a Supertaça.