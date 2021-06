Mourinho e o grupo de Portugal: "Se a França não ganhar o Euro'2020..."

Num artigo publicado no The Sun, José Mourinho analisou as melhores que vão competir no Euro'2020.

Análise à França: "A França pode fazer uma equipa A, B e C, porque tem um incrível número de excelentes jogadores. Quando tens Mbappé do teu lado, é muito difícil não ganhares. É uma daqueles jogadores que ganha jogos e assusta os adversários. Ele vai com tudo o que tem para provar que, depois de Ronaldo e Messi, é o melhor do mundo. Acho que menos do que chegar à final, para eles não é nada. Não acredito que o Deschamps ligue às opiniões do exterior, apenas pensa no que quer. E quando tens essa disciplina e todos os jogadores seguem as tuas ideias, a equipa torna-se muito, muito forte. Não consigo ver nenhum ponto fraco. Se tivesse de dizer uma equipa para ganhar o Euro'2020, diria a França. Têm de ganhar. Se não, é um insucesso."

Olhar sobre a Alemanha: "Foram horríveis na qualificação e na Liga das Nações. Têm um resultado histórico negativo ao perderem com a Macedónia do Norte. É muito difícil entender porque é que eles estiveram tão mal nos últimos anos, mas este é o momento da verdade. E, normalmente, no momento da verdade, a Alemanha está lá. O Joachim Low vai sair depois do Euro, tal como Muller, Hummels e Neuer. Foram sempre uma equipa a temer, são soldados, são muito disciplinados. Têm alguns jovens talentosos - como o Kimmich, que vai ser o futuro do país - e acho que podem sair da competição logo na fase de grupos. Mas se passarem, podem continuar até ao fim."