Fernando Santos e a Bélgica: "As malas vão para a Cidade do Futebol..."

Declarações do selecionador português na tarde desta quinta-feira, em conversa com os jornalistas.

Fernando Santos, em conversa esta tarde com a imprensa portuguesa, voltou a manifestar total confiança que Portugal pode renovar o título de campeão europeu e que irá ultrapassar a Bélgica nos oitavos de final. A Seleção Nacional viaja sábado para Sevilha e após o jogo de domingo irá para Portugal, instalando-se na Cidade do Futebol, com a perspetiva de aí continuar a trabalhar. O treinador assumiu mesmo: "Se não tivesse total confiança que podemos ser ainda campeões, levava as minhas malas para Sevilha e, se perdêssemos, voltava logo para casa. As minhas malas e as dos jogadores vão para a Cidade do Futebol, quando chegarmos lá teremos tudo à nossa espera."

"Bélgica é forte mas tem pontos fracos que podemos explorar"

O próximo rival é uma equipa poderosa, disso não tem dúvidas o selecionador nacional, apontando as suas principais forças e preferindo não dar pistas à Bélgica sobre quais as fraquezas que pretende explorar. Sobre os pontos fortes, destacou "o conhecimento mútuo" dos futebolistas. "Jogam juntos há muito tempo, o jogo deles flui de forma natural, as compensações ofensivas e defensivas", referiu, acrescentando: "Sabem fazer o último passe no ataque no momento certo, sabem os movimentos que este e aquele jogador fazem."

Por outro lado, Fernando Santos lembrou as nuances táticas da Bélgica. "Podem jogar em 3x4x3, com cinco jogadores a surgirem no ataque, ou em 3x4x1x2, com um jogador que se movimenta no espaço interior, De Bruyne ou por vezes Hazard. Atacam muito bem o espaço entre linhas. Gostam muito de sair a jogar. Atacam a profundidade com Lukaku, Meunier, Hazard e Mertens também o fazem", indicou, antes de resumir: "Possuem argumentos fortes, são os primeiros do ranking FIFA, mas a Dinamarca criou-lhes dificuldades."