Solskjaer abre a porta a Ronaldo e revela um aliado: Bruno Fernandes

Declarações do treinador do Manchester United esta sexta-feira.

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou esta sexta-feira que Ronaldo está de saída do clube e já nem treinou com os companheiros de equipa na véspera do encontro com o Empoli. O Manchester City tem sido apontado como o provável destino do astro, mas eis que o rival United leva a cabo uma operação de charme pela voz de Solskjaer.

"Sempre tivemos uma muito boa relação com Cristiano. Bruno Fernandes falou com ele e [Ronaldo] sabe qual o nosso sentimento em relação a ele. Se em algum momento abandonar a Juventus, Cristiano sabe que estamos aqui", disse o técnico norueguês também esta sexta-feira.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada. Na carreira regista uma passagem de grande sucesso pelo United, para onde se transferiu após dar nas vistas no Sporting.